Isola del Liri, sciame sismico: l’AVESS LAZIO ODV rafforza personale per la notte

A seguito dell’evento sismico di questa sera con epicentro a Sora, l’AVESS LAZIO ODV ha rafforzato per la notte, il personale volontario sanitario mettendo a disposizione dei cittadini 3 squadre di sanitari, dedicate all’emergenza terremoto, per eventuali attività di evacuazione, in particolare delle categorie più fragili: anziani, disabili e persone allettate, che in caso di terremoto non sarebbero in grado di scendere da casa.

Il numero da chiamare è il 348.3488672.

