Isola del Liri – Schianto alle Quattrostrade: tre donne ferite

Ancora un grave incidente al famigerato incrocio delle Quattrostrade, nella frazione Selva di Isola del Liri. Nel pomeriggio di oggi due utilitarie, condotte da altrettante donne, si sono scontrate violentemente per cause che sono attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e gestire la viabilità nella zona, particolarmente trafficata.

Immediato anche l’arrivo dei soccorsi: due ambulanze del 118 e l’automedica hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Complessivamente sono state soccorse tre donne che, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite gravi.

Per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi incidentati sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora.

L’ennesimo incidente riaccende inevitabilmente l’attenzione sulla pericolosità dell’incrocio delle Quattrostrade, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti e degli automobilisti che chiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza stradale. Un punto critico della viabilità locale che continua a essere teatro di sinistri e momenti di grande paura.