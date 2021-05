Isola del Liri, sbarre del passaggio a livello rimangono aperte: il capotreno ferma le auto per poi riprendere la corsa

Questa mattina sulla tratta ferroviaria Roccasecca – Sora – Avezzano intorno alle ore 8.37 il treno che viaggiava da Sora in direzione di Isola del Liri, è stato costretto a fermarsi sul ponte in ferro che supera il fiume Fibreno. Le sbarre del passaggio a livello erano rimaste alzate. Il capotreno è sceso dal treno, ha fermato le auto in arrivo dalla Cittadella ed ha chiesto “aiuto” a un uomo di fermare quelle in arrivo da Carnello. Subito dopo Città delle tre cascate, quasi sicuramente recuperando il tempo perso. Puntuale, quasi come un orologio svizzero. (nella foto il treno fermo)

