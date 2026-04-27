Isola del Liri: Salto nella Memoria – Un Evento di Formazione e Lavoro a Frosinone

Il Teatro stabile “C. Costantini” di Isola del Liri ha ospitato l’evento “Isola del Liri: il salto nella memoria”. Un viaggio emozionante durante il quale i simboli della città fluviale sono tornati a vivere. Merito degli studenti del Centro di Formazione professionale di Isola del Liri di Frosinone Formazione Lavoro, i quali, con la loro presenza scenica hanno ridato vita ai personaggi della memoria locale e con maestria, competenza e creatività hanno curato ogni minimo dettaglio estetico, trasformando il tutto in un set d’epoca perfetto. La mattinata si è svolta sotto gli occhi curiosi dei giovani allievi delle classi seconde e terze dei plessi Ex Baisi e Dante Alighieri dell’Istituto Comprensivo di Isola del Liri che hanno assistito con entusiasmo all’evento.Presenti all’evento per il Comune di Isola del Liri, il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessore Cristiana Vona, oltre a Samuel Battaglini membro del CDA di FFL.“Sono tante le occasioni di dialogo con il territorio che garantiscono i Cfp di Frosinone Formazione Lavoro – dichiarano da FFL – a dimostrazione dell’eccellenza dei nostri corsi. Complimenti coloro che hanno lavorato e permesso la realizzazione dell’evento “Isola del Liri: il salto nella memoria”.