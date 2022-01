Isola del Liri – Sabato e Domenica Grazia Di Michele ospite in città

Si terrà a Isola del Liri, sabato 22 e domenica 23 gennaio, presso il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini” la speciale masterclass tenuta dalla cantautrice e insegnante Grazia Di Michele. Gli allievi e le allieve della professoressa M° Maria Teresa Reale, direttore artistico della nota Accademia Musicale “Come d’In Canto”, avranno l’opportunità di approfondire il proprio percorso di studi con la famosa cantautrice e nota insegnante di canto all’interno del celebre talent show Amici.

La città di Isola del Liri – città della musica – è lieta di ospitare l’Accademia Musicale Come d’In Canto ed in modo particolare la cantautrice Grazia Di Michele” affermano l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio e il sindaco Massimiliano Quadrini. “Si tratta – aggiungono – di una grande opportunità per gli allievi della professoressa Reale che ringraziamo per aver scelto la nostra città per questa due giorni di musica e studio. Nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando per via della pandemia, è importante e fondamentale stimolare i nostri giovani con giornate di questo tipo, attraverso cioè un laboratorio musicale e teatrale che ha una forte valenza pedagogica. Proprio la musica, vissuta nella dimensione del laboratorio, permette di ampliare il campo di esperienza e di sperimentare situazioni di vita qualitativamente diverse da quelle abituali: un modo concreto per aiutare i ragazzi ad affrontare quel percorso che porta alla conoscenza di se stessi e del mondo che ci sta intorno. Per noi è una soddisfazione e un orgoglio ospitare l’Accademia Musicale della direttrice Reale e la professoressa Di Michele che ringraziamo perché siamo convinti sostenitori della capacità musicale di facilitare la costruzione di relazioni umane positive”.

COMUNICATO STAMPA