Isola del Liri – Riprende il servizio di Sostegno psicologico gratuito in Comune

Riprende, da lunedì 17 ottobre 2022, il servizio di assistenza psicologica totalmente gratuito, per chiunque ne faccia richiesta, per far fronte a momenti difficili, per gestire scelte importanti, o semplicemente per ascoltare e sostenere chi ne abbia necessità.

Lo sportello sarà attivo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 12.00 alle 16.00, prenotandosi tramite l’ufficio dei Servizi Sociali di Via MAscagni allo 0776.8008364.

Lo sportello di ascolto psicologico non è un percorso di psicoterapia, ma un momento di incontro per aiutare chiunque ne abbia bisogno, per essere sostenuti anche semplicemente con altri occhi, per essere ascoltati e compresi.

“Ringraziamo il Direttore Generale dell’Aipes Maurizio Ottaviani, affermano il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali Stefano D’Amore, che è sempre pronto ad offrire servizi validi per chi ha necessità di aiuto. Grazie alla psicologa per la Sua consueta disponibilità; in questo modo possiamo fornire un sostegno concreto a coloro che sono in difficoltà o che abbiano semplicemente bisogno di condividere le problematiche personali.”

COMUNICATO STAMPA