Isola del Liri – Riprende il servizio di Sostegno psicologico gratuito in Comune

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Isola del Liri ed il Consorzio AIPES, da lunedì 5 giugno 2023, riprende il servizio di assistenza psicologica totalmente gratuito, nel nostro Ente. Sarà gestito dalla dott.ssa Renzi Gabriella, per chiunque ne faccia richiesta, per far fronte a momenti difficili, per gestire scelte importanti, o semplicemente per ascoltare e sostenere chi ne abbia necessità avendo come obiettivo principale di promuovere un’idea di benessere psicologico ed emotivo, accessibile a tutti.

Lo sportello sarà attivo tutti i lunedì dalle ore 14.00 alle 17.00, prenotandosi tramite l’ufficio dei Servizi Sociali di Via Mascagni allo 0776.8008364.

“Ringraziamo il Direttore Generale del Consorzio Aipes Maurizio Loreto Ottaviani, affermano il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali Stefano D’Amore, che è sempre pronto alle esigenze del territorio, mettendo a frutto le proprie competenze. Grazie alla dott.ssa Renzi per la Sua disponibilità; in questo modo possiamo garantire un sostegno concreto a coloro che sono in difficoltà o che abbiano semplicemente bisogno di condividere le problematiche personali.”

COMUNICATO STAMPA