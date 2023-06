Isola del Liri, riparte il progetto comunale “I Colori dell’Estate”

Anche quest’anno torna il progetto comunale “I Colori dell’Estate”. Dal prossimo 3 luglio e fino al primo settembre, si svolgerà il campo estivo presso la Biblioteca “M. Galante”, aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni (quindi i bambini che frequentano la scuola Primaria), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, per un massimo di 30 adesioni.

L’iniziativa, completamente gratuita, vedrà di nuovo il coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civile impegnati nel nostro Comune, con la collaborazione dell’Associazione cittadina “Arcobaleno sul Liri”. Per esigenze organizzative, si avrà una pausa del servizio dal 20 al 30 luglio, per riprendere dal 31 luglio al 1^ settembre.

Le domande di partecipazione possono essere scaricate dal sito istituzionale dell’Ente Comunale o ritirate presso la Biblioteca Comunale, dal giorno 14 giugno dalle ore 9.00 alle 12.00; una volta compilate, vanno riconsegnate entro il 28 giugno, sempre in Biblioteca.

Il progetto “I Colori dell’Estate” prevede numerose attività ludiche che andranno a coinvolgere tutti i bambini iscritti, con giochi di vario genere, musica ed attività che verranno svolte principalmente all’aperto, usufruendo del Parco Fluviale antistante la Biblioteca stessa.

“Grazie alla concertazione tra uffici comunali e la preziosa collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile, riusciamo a fornire di nuovo questo servizio importante ed utilissimo alle famiglie,” dichiara il sindaco Massimiliano Quadrini.

“Un segno di grande attenzione verso le esigenze dei nostri ragazzi e dei bambini, il campo estivo nasce non solo per aiutare i bimbi a trascorrere serenamente le mattine estive, ma anche per agevolare i genitori nella conciliazione dei tempi di lavoro”, afferma la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Monica Mancini.

