Isola del Liri, Riflessioni sull’arte e sulla cura: ospiti dell’incontro la poetessa Daniela Caringi e l’artista Statidanymo

Riflessioni sull’arte e sulla cura: ospiti dell’incontro la poetessa Daniela Caringi e l’artista Statidanymo. L’evento gratuito, organizzato da Fondazione Heal, si terrà presso la Galleria Pisani, a Isola del Liri 25 novembre 2025 – Isola del Liri Sabato 29 novembre, alle 18:30 presso la Galleria Pisani, nel cuore del comune di Isola del Liri, avrà luogo l’evento “Poesia, arte pittorica e cura – uno spunto dialettico” pensato e organizzato da Serena Catallo, fondatrice insieme a Simone De Biase, di Fondazione Heal. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Isola del Liri, vuole proporre un momento di riflessione e dialogo attorno alla parola “cura”, nelle sue numerose sfaccettature. Da sempre, Fondazione Heal, come esprime anche il nome stesso, dedica tutto il suo lavoro alla cura della ricerca, delle famiglie, delle persone che si trovano ad affrontare un grave momento di difficoltà. Nel tempo, la Fondazione ha incrociato la propria strada con artisti che hanno trovato in questa missione un punto d’incontro comune, dove l’arte e la cura si fondono in una comunione d’intenti. L’arte è il veicolo naturale attraverso cui, molto spesso, si attivano percorsi di cura, di catarsi, di elaborazione di momenti difficili dell’esistenza, come nel caso della malattia. E attraverso l’arte di può giungere a una guarigione. L’evento, che è gratuito e aperto a tutti, avrà due ospiti d’eccezione: la poetessa Daniela Carinci, che avrà il piacere di presentare ai presenti la sua prima raccolta di poesie, “Capire è sentire” (2025), Edizioni La Gru, e Statidanymo (al secolo Daniela Campoli), un artista che con grazia e sensibilità ha saputo rappresentare nelle sue opere tutta la potenza, la bellezza e, al tempo stesso, la drammaticità di questo tema. La riflessione sulla cura partirà proprio dalle opere dei due artisti, e si snoderà in un dialogo coinvolgente per tutti i presenti.

