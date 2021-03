Isola del Liri ricorda le vittime del Covid-19 nella 1° Giornata Nazionale

Messaggio del sindaco Massimiliano Quadrini

Onoriamo e ricordiamo oggi tutte le vittime del Covid19, con il tricolore a mezz’asta e con un minuto di silenzio alle ore 11.00.

Tante storie, tante persone care, che si sono spente in silenzio e quasi sempre forzatamente lontane dagli affetti più cari, ad accrescere la crudeltà e il dolore per la loro scomparsa.

L’Italia, tutta la comunità nazionale, conserverà sempre il loro ricordo e celebrerà sempre la loro memoria, affinché mai possa venir meno la cura e l’attenzione, da parte nostra, verso gli affetti e gli amori che essi ci hanno lasciato in custodia.