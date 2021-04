Isola del Liri, respinta la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione

La mozione di sfiducia presentata dalla minoranza su ‘sfida’ del Sindaco di Isola del Liri è stata respinta. L’assessore esterno alla cultura, Massimo D’Orazio, assunto al Comune di Guidonia grazie all’infornata di Allumiere è stato quindi ‘salvato’ dalla maggioranza guidata dal sindaco, Massimiliano Quadrini. Severo ma giusto è stato l’intervento della consigliera di minoranza Maria Debora Bovenga che, senza troppi giri di parole, ha rimproverato il primo cittadino isolano sull’uso improprio di parole poco “istituzionali” rilasciate a mezzo stampa nei confronti del gruppo consiliare di minoranza. Ma d’altronde, il ragionier Quadrini, sta lasciando una precisa impronta politica. Una impronta che ha già dato i suoi frutti con la consigliera Anna Paola Faticoni, “fresca fresca” eletta e già salita da sola sul piedistallo. Un piedistallo forgiato da non si sa quale curriculum politico ma che la sta portando ad una altitudine dove l’aria non è fina e fresca ma bensì puzza di “arroganza e presunzione”. Con una sgradevole uscita ha fatto ‘infuriare’ addirittura una signora con la “ESSE MAIUSCOLA” come la consigliera Maria Debora Bovenga. Ma non finisce qui. Ad un certo punto della seduta consiliare, dopo che il presidente del consiglio comunale, Stefano Vitale, ha messo a votazione una proposta di deliberazione illustrata dal consigliere Stefano D’Amore, si è sentita una voce, in piena diretta streaming, che diceva: “Spegni Spegni. Fateli incazzare più spesso questi”. Il riferimento era diretto al gruppo consiliare di minoranza che aveva da poco abbandonato l’aula per una forma di protesta. La voce è facilmente riconoscibile (non è Quadrini e neppure Vitale) ma, per avvalorare quanto scritto, si invita ad ascoltare sul seguente link https://youtu.be/hhyISMfsiAQ e portare il cursore alla seconda ora della diretta. IL RISPETTO, richiesto precedentemente dalla consigliera Bovenga al sindaco, forse non è stato recepito o forse, più semplicemente, qualcuno non sa proprio cosa sia. Chissà se arriveranno mai le scuse ufficiali per questa ‘infelice’ uscita. La politica del sindaco e dei suoi “MaxQuadriniFanClub” è altamente consigliabile non utilizzarla nelle scuole come modello politico da insegnare alle generazioni future. La politica vera è tutta un’altra cosa. In una politica degna di tale nome, Massimo D’Orazio si sarebbe dimesso, Massimiliano Quadrini avrebbe rifiutato le dimissioni ma gli avrebbe sospeso gli incarichi conferitogli, compresi gli emolumenti, ed assunti lui “ad interim” in attesa di un pronunciamento della commissione d’inchiesta che presto partirà alla Regione Lazio sulla vicenda che ha portato alle dimissioni dell”on. Buschini battezzata con il nome di ‘Concorsopoli’. Ma così non è stato e così non sarà. Peccato.

L.R.

Correlati