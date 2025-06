Isola del Liri, residenti esasperati a Borgo San Domenico: “Folli corse notturne, intervenga il Comune”

Ancora una notte di paura a Borgo San Domenico, dove la quiete è stata spezzata dall’ennesima corsa automobilistica clandestina. Intorno alle 3:00, due auto sono state viste sfrecciare a tutta velocità lungo le strade del quartiere, trasformando la zona residenziale in una pericolosa pista improvvisata.

Non è la prima volta che accade. I residenti parlano di una situazione che si protrae da tempo, con auto che, soprattutto nelle ore notturne, percorrono le vie del quartiere a velocità folli, incuranti del pericolo e delle regole del codice della strada.

«Ogni notte è un incubo – racconta una residente – sentiamo il rumore dei motori, frenate improvvise. Sembra di stare in un circuito di Formula 1. E se qualcuno attraversasse la strada in quel momento? Cosa dobbiamo aspettare, che accada una tragedia prima che si intervenga seriamente?».

Il problema è noto, ma finora poco è stato fatto per affrontarlo concretamente. La zona di Borgo San Domenico, pur essendo ben illuminata, è diventata il luogo preferito da chi cerca l’adrenalina della velocità, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. L’assenza di controlli sistematici durante la notte contribuisce ad alimentare questa pericolosa abitudine.

L’appello dei cittadini è chiaro: si chiede al sindaco di Isola del Liri, all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine di intervenire con urgenza. Si sollecitano controlli più frequenti, l’installazione di dissuasori di velocità, telecamere di sorveglianza e ogni altra misura utile a scoraggiare questi comportamenti irresponsabili.

«Non possiamo aspettare che ci scappi il morto – conclude un altro abitante della zona –. Chiediamo solo sicurezza per le nostre famiglie e rispetto per il nostro quartiere. È tempo di agire, non di promettere».

La redazione continuerà a monitorare la situazione e a dare voce ai cittadini, nella speranza che le istituzioni rispondano concretamente a questa emergenza silenziosa che ogni notte minaccia la sicurezza della comunità.

FOTO ARCHIVIO