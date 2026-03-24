Isola del Liri, Referendum : Mezza Città Dice NO al sindaco Massimiliano Quadrini

Isola del Liri – Il referendum lascia l’amaro in bocca ai sostenitori del SI. Nonostante una cena organizzata al ristorante di Carnello con molti esponenti della nuova destra, durante la quale erano stati presi precisi impegni, il risultato finale ha mostrato un quadro ben diverso dalle aspettative. Il SI ha vinto di misura, 2.897 voti contro 2.867, ma il consenso non è stato sufficiente a consolidare l’unità delle truppe guidate da Massimiliano Quadrini: mezza città ha detto chiaramente NO.

Il risultato evidenzia anche il peso dello zoccolo duro della sinistra, che ha confermato la propria compattezza, nonostante gran parte dell’amministrazione locale fosse schierata a favore del SI.

Le difficoltà per le ambizioni provinciali del cosiddetto “ preferito” di Giancarlo Righini non finiscono qui. A Sora, e presto a Veroli, i segnali sono altrettanto sfavorevoli. Nella città volsca, il sindaco e presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha ampliato la sua maggioranza includendo il consigliere della Lega, Lino Caschera, rafforzando non solo la posizione locale ma anche quella provinciale.

A Veroli, inoltre, si stanno preparando manovre strategiche che potrebbero mettere in difficoltà Righini, aprendo la strada a un piccolo “papa” locale con ambizioni di controllo politico, guardando già a Frosinone. In questa corsa a tre, il preferito di Righini rischia di chiudere terzo, ma anche il bronzo potrebbe valere una posizione sul podio politico provinciale.

Il referendum conferma così che, anche nelle sfide locali, la politica provinciale resta un terreno in continuo movimento, dove le alleanze e le strategie contano più dei pronostici e delle cene di partito.