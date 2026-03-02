ISOLA DEL LIRI, REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 – LE RAGIONI PER VOTARE NO

Venerdì 6 marzo, alle ore 17.00, presso il Teatro Stabile di Isola del Liri, si terrà un incontro pubblico nel quale verranno illustrate le ragioni del NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimo.

La riforma costituzionale approvata a maggioranza semplice è inutile, anzi dannosa per i cittadini in quanto va modificare gli equilibri tra i poteri dello Stato, come disegnati dai Costituenti e mira, nell’ambito di un disegno più vasto, ad indebolire la magistratura a favore del potere esecutivo. Infatti, se l’intento era quello di separare le carriere, sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria e non la modifica di ben 7 articoli della nostra Costituzione

Per contro, la riforma Nordio, come da egli stesso detto, non risolve nessuno dei problemi della giustizia come la velocità dei processi.

Tutto ciò verrà meglio illustrato dagli ospiti presenti: l’Avv. Carla Corsetti, la Dott.ssa Martina Taglione, Sostituto Procuratore a Latina. In collegamento ci saranno Nino Di Matteo, Sostituto Procuratore presso la Procura Nazionale Antimafia ed Alessandro Di Battista, dell’associazione Schierarsi.

