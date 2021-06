Isola del Liri, Rea Manolo raggiunge il Club Azzurro nella Pesca alla Trota Torrente

Un altro ciociaro raggiunge il club azzurro nella Pesca Sportiva alla Trota Torrente questa volta a Esche Naturali!!

Sabato e Domenica 5-6 Giugno si sono svolti i Campionati Italiani Individuali Trota Torrente con Esche Naturali a Taurasi (Av) sul fiume Calore, nel quale hanno gareggiato i migliori 97 garisti d’Italia in questa specialità di Pesca alla Trota con Esche Naturali. La Apsd Arcobaleno Maver di Isola del Liri aveva ben 5 garisti che hanno partecipato alla manifestazione, con Angeli Federico ( arrivato 96°) Federici Marco (arrivato 87°) Carpineta Ettore ( 40°), Gozzi Emanuele ( 32°) e Manolo Rea che dopo una ottima prova del sabato raggiunge subito la qualificazione del Club Azzurro disputando il giorno un altra grande prova raggiungendo un grande 6° posto in classifica finale. La gara è stata vinta e quindi Campione Italiano 2021 da Spino Brunomarino della Teramo Spinning, poi 2° classificato Mazzolini Alan della Seveso Asd di Milano e 3° Classificato Pesenti Liam Club P. Valle San Martino (BG).

Rea: Non ci credevo a fine gara ma sono felicissimo per il magnifico risultato

Sinatra(Presidente della APSD Arcobaleno): Ogni domenica i miei atleti raggiungono grandi traguardi sia personali sia societari e se lo meritano; dobbiamo crederci ogni domenica di quello che stiamo facendo e crescere sempre di più.

Con questo risultato ora Rea avrà il diritto di disputare le due prove selettive per ottenere una maglia azzurra per la disputa del Mondiale nel 2022 in Croazia, un grande vanto per la Apsd Arcobaleno Maver di Isola del Liri.

