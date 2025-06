Isola del Liri, quasi 200mila euro l’anno per la Giunta: la denuncia di “Isola del Liri Futura”

Fa discutere la nota diffusa in queste ore dal gruppo consiliare Isola del Liri Futura, che accende i riflettori sui costi della politica locale. Secondo quanto riportato, nel 2025 il Comune spenderà 195.400 euro per gli stipendi del Sindaco, del Vice e degli Assessori. Una cifra importante, ricavata direttamente dal PEG – il Piano Esecutivo di Gestione – e interamente coperta con risorse pubbliche.

«Parliamo di soldi pagati dai cittadini, con le tasse e i tributi locali – scrive il gruppo in un post diffuso anche sui social – È per questo che riteniamo giusto ricordare quanto sia importante che chi amministra lo faccia con impegno e con alto senso del dovere».

Il messaggio, dai toni critici ma istituzionali, punta il dito non tanto sull’entità della spesa, quanto sul significato politico e morale che dovrebbe accompagnarla. Secondo Isola del Liri Futura, ogni euro investito nella politica deve generare un beneficio reale per la comunità: «Amministrare non significa solo firmare documenti o presenziare agli eventi – si legge nella nota – ma prendersi cura concretamente dei bisogni di chi vive in questa città».

Il gruppo consiliare invita quindi alla responsabilità e al rispetto per i cittadini, sottolineando come, in un periodo in cui tante famiglie lottano per arrivare a fine mese, chi siede in Giunta debba ricordare quotidianamente il peso del proprio ruolo e l’impatto delle proprie decisioni.

La denuncia arriva in un momento delicato per l’economia locale, e pone al centro del dibattito una riflessione più ampia sull’uso delle risorse pubbliche, sulla trasparenza amministrativa e sul rapporto tra istituzioni e comunità.

Nessuna replica ufficiale, per ora, da parte dell’Amministrazione comunale. Ma la questione è destinata ad alimentare confronto politico e attenzione cittadina nelle prossime settimane.