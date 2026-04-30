Isola del Liri – Quadrini passa a FdI, Rifondazione attacca: “Trasformismo politico”

Il passaggio del sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, nelle file di Fratelli d’Italia accende lo scontro politico in provincia di Frosinone. A puntare il dito è la Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, che definisce la scelta del primo cittadino “un evidente atto di trasformismo politico”, alla luce del suo percorso negli ultimi anni tra Partito Democratico, Azione e infine l’approdo nel partito di governo della destra nazionale.

Secondo Rifondazione Comunista, il cambio di schieramento rappresenta un passaggio politico particolarmente grave, non solo per la traiettoria personale del sindaco, ma anche per le conseguenze sugli equilibri locali. Nel mirino finisce soprattutto il silenzio del Partito Democratico, alleato nell’attuale giunta e nella maggioranza amministrativa, chiamato ora a chiarire una posizione che, secondo la nota, rischia di rafforzare ulteriormente la presenza della destra post-fascista sul territorio provinciale.

La presa di posizione si inserisce in un contesto politico già segnato da tensioni ideologiche e richiami ai valori antifascisti. Rifondazione sottolinea infatti come, in una fase storica in cui una parte del Paese chiede segnali concreti per il rilancio della democrazia e della dignità istituzionale, scelte di questo tipo assumano un peso simbolico rilevante.

L’operazione politica di Quadrini, dunque, non viene letta solo come una scelta personale, ma come un tassello di una più ampia ridefinizione degli assetti politici locali, destinata ad alimentare polemiche e interrogativi sul futuro delle alleanze nel territorio frusinate.