Isola del Liri punta sulla cultura tutto l’anno: associazioni protagoniste del rilancio cittadino

Prosegue il percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Isola del Liri e il ricco tessuto associativo del territorio. Nei giorni scorsi si è svolto un partecipato incontro tra il Comune e le numerose associazioni cittadine che hanno raccolto l’invito al confronto, in un clima di dialogo e condivisione volto a rafforzare la programmazione culturale della città.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulle iniziative realizzate nella prima parte del 2026 e per delineare gli eventi in programma nei prossimi mesi. L’obiettivo dell’Amministrazione, già annunciato lo scorso autunno, è quello di superare il tradizionale modello del cartellone estivo concentrato in poche settimane, puntando invece su una programmazione culturale distribuita durante tutto l’anno, capace di valorizzare il territorio in ogni stagione.

Nel corso dell’incontro sono state ricordate alcune delle manifestazioni che hanno caratterizzato questi primi mesi dell’anno, tra cui le celebrazioni del Primo Maggio, il Festival della Pedagogia, la rievocazione dell’Eccidio di Isola del Liri, “L’Isera Off Me” e “Il Giardino del Gusto”, evento che tornerà anche nel 2027 con una seconda edizione dopo il successo registrato.

Con l’arrivo dell’estate prenderanno il via numerosi appuntamenti legati alle tradizionali feste popolari e religiose e agli eventi musicali, tra cui l’atteso Rock Liri. Ma lo sguardo dell’Amministrazione è già rivolto anche all’autunno e all’inverno, quando prenderà forma una vera e propria stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), con spettacoli che accompagneranno la città fino alla primavera, insieme all’atteso Premio Fibrenus.

L’incontro è stato inoltre l’occasione per rilanciare il confronto sulla possibile istituzione della Consulta delle Associazioni, uno strumento pensato per mettere in rete le numerose realtà attive sul territorio, favorire la collaborazione e rafforzare la partecipazione alla vita culturale cittadina.

«Consideriamo questo progetto un importante tassello per il futuro della comunità», hanno spiegato il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla Cultura Stefano Vitale, sottolineando il valore del contributo offerto dalle associazioni nella crescita culturale e sociale della città.

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato tutte le associazioni intervenute per la disponibilità, le idee e la collaborazione dimostrate, confermando la volontà di proseguire lungo un percorso condiviso che mette al centro partecipazione, cultura e identità territoriale.