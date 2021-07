Isola del Liri, Puglisi sbanca a Misano. Il pilota del M.C. Franco Mancini 2000 vince gara 1 e 2

Nell’ultimo week end è stato il mattatore a Misano, stiamo parlando di Marco Puglisi, pilota di Ceprano in forza al M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Puglisi che prende parte al Trofeo Italiano Amatori 1000, dopo aver vinto la gara di apertura a Vallelunga, nell’ultimo fine settimana si è ripetuto a Misano ed ora occupa saldamente la testa della classifica. Marco che corre in sella ad una Yamaha R1 preparata e curata dal team Trasimeno, dopo aver fatto la pole sabato mattina, nel pomeriggio ha vinto gara 1 ed ha fatto suo anche il giro veloce. La sua è stata una gara in solitario, visto che già allo spegnersi del semaforo Puglisi è scattato molto bene conservando la testa della gara ed involandosi verso la vittoria. Domenica i suoi avversari pensavano che la fame di vittorie di Marco fosse sazia, ma così non è stato, appena spento il semaforo è andato in onda lo stesso show del giorno prima con Puglisi che prendeva la testa della gara ed inesorabilmente si avviava a cogliere la vittoria e per non farsi mancare nulla ha fatto suo anche stavolta il giro veloce. Come già scritto, con tre vittorie Puglisi guida la classifica con un bel gruzzolo di punti di vantaggio sugli avversari e si candida ad essere il vincitore finale del Trofeo, anche perché al momento di avversari che possano impensierirlo non se ne vedono.

COMUNICATO STAMPA

