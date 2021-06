Isola del Liri, Puglisi pilota del M.C. Franco Mancini 2000 vittorioso a Vallelunga

Erano dodici anni, ovvero dal 2009 che Marco Puglisi, pilota in forza al moto Club Franco Mancini 2000, non partecipava più alle gare. Quest’anno il ritorno, un ritorno in grande stile celebrato con una bella vittoria. Puglisi prende parte al Trofeo Italiano Amatori 1000, in sella ad una Yamaha R1 allestita e curata nei minimi dettagli dal Team Trasimeno. Sabato nelle prove della Q1, una leggera pioggerellina aveva contraddistinto questo turno di prove, ma comunque Marco con gomma usata era riuscito a centrare la seconda piazza. Nella Q2 Puglisi era deciso ad impadronirsi della pole position, così gli uomini del Team Trasimeno gli montavano una gomma nuova e Marco li ripagava centrando la Pole position. La domenica allo spegnersi del semaforo, Puglisi non era certo un fulmine, anzi si attardava abbastanza, tanto che chiudeva il primo giro in quinta posizione. Marco sapeva quello che voleva ed iniziava una rimonta furibonda che al terzo giro lo portava a conquistare la testa della gara. Tutto procedeva bene, con un vantaggio accumulato di 2,4 secondi, ma all’ottavo giro, colpa anche del calo della gomma che accusava lo stress dei primi giri, Marco alla “Campagnano” doveva subire il sorpasso di Fanizzi. Sembrava una storia chiusa, ma Puglisi non ci stava, ed alla curva del “Semaforo” tirava la staccata della vita e riusciva ad infilare Fanizzi, a quel punto Marco non ha più mollato il gas andando a cogliere la vittoria con un margine di 6,9 decimi su Fanizzi. A lui vanno i complimenti di tutto il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000.

COMUNICATO STAMPA

