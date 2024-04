Isola del Liri, Progetto Icaro della Polizia di Stato che ha incontrato gli studenti degli istituti della città e dei comuni limitrofi

Questa mattina, ad Isola del Liri, comune della Provincia di Frosinone, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti degli istituti della città e dei comuni limitrofi, nell’ambito della tappa conclusiva del Progetto Icaro.

L’iniziativa rappresenta la campagna di prevenzione e di sicurezza stradale rivolta ai giovani utenti della strada da più di venti anni ed è promossa dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia – Sapienza Università di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Fondazione ANIA, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, la società Autostrada del Brennero S.p.A., Enel GreenPower e il Gruppo autostradale ASTM-SIAS / SINA.

Finalità del progetto è quella di promuovere una cultura della legalità al fine di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole su strada, di far evitare quindi i comportamenti pericolosi per sé stessi e gli altri utenti.

L’attività di sensibilizzazione è stata supportata dalla presenza del Pullman Azzurro, che è un’aula multimediale itinerante della Polizia di Stato, predisposta per far sperimentare ai giovani, attraverso sofisticate apparecchiature elettroniche come i visori di realtà virtuale, gli effetti e i conseguenti rischi che si creano nel porsi alla guida in stato di alterazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Non poteva mancare, poi, la sempre applauditissima Lamborghini, utilizzata per il trasporto di organi e per i servizi speciali della Polizia Stradale.

La mattinata è stata inoltre allietata dalle note della Fanfara della Polizia di Stato, veicolando, con il linguaggio universale della musica, i valori di amicizia, solidarietà, vicinanza e legalità che realizzano fattivamente l’esserci sempre della Polizia di Stato.

Presenti all’evento il Questore dott. Domenico Condello ed il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Frosinone dott. Stefano Macarra.

