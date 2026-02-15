Isola del Liri – Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Guido Lucchetti

La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Guido Lucchetti, dipendente comunale stimato e conosciuto, la cui perdita lascia un vuoto umano e professionale all’interno dell’Ente e nell’intero territorio.

A esprimere il sentimento condiviso è il sindaco Massimiliano Quadrini, che ha voluto affidare a una nota ufficiale il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione:

«A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro dipendente Guido Lucchetti. Alla famiglia giungano le nostre più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità».

Parole che testimoniano la stima e l’affetto maturati negli anni nei confronti di Lucchetti, punto di riferimento per colleghi e cittadini, che ne ricordano la dedizione al lavoro e la disponibilità.

Anche la redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia, dell’Amministrazione comunale e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze in questo momento di grande tristezza.

