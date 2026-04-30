Isola del Liri, Primo Maggio tra diritti e musica

In occasione della Festa dei Lavoratori, Isola del Liri si prepara a vivere una giornata intensa dedicata al lavoro, ai diritti, alla dignità e alla partecipazione collettiva. Il 1° Maggio si annuncia come un appuntamento capace di unire riflessione civile, impegno sociale e grande festa popolare.

La mattinata sarà dedicata al tema “Lavoro Dignitoso”, con ritrovo alle ore 9 in Piazza Boncompagni e partenza del corteo prevista per le 9.30. Un momento di mobilitazione e confronto che culminerà alle ore 12 con la conclusione del corteo e gli interventi sindacali e istituzionali, focalizzati sulla necessità di rafforzare tutele e diritti dei lavoratori, soprattutto nell’attuale contesto segnato dalle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale.

Dal primo pomeriggio prenderà il via il ONE M FEST, che animerà la città dalle 12.30 fino a tarda notte con musica, street art, mercatini e un’offerta gastronomica pensata per coinvolgere cittadini e visitatori.

Sul palco si alterneranno artisti di rilievo nazionale come Sud Sound System & Papa Leu Selector nel loro 35th Anniversary Tour, Enrico Capuano e Tammurriata Rock, Jovine con Nicola Caso, Andrea Tartaglia Famadub, Original Slammer Band e PPD Selecta.

Un’intera giornata che trasformerà Isola del Liri in un grande spazio di partecipazione, condivisione e celebrazione del mondo del lavoro, grazie anche alla diretta televisiva di LiriTV che seguirà l’evento passo dopo passo.