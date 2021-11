Isola del Liri, presentazione del libro “Parole contro la violenza sulle donne”

Il comune di Isola del Liri lunedì 29 novembre alle ore 11:30 ospiterà, presso il Teatro Stabile, la presentazione del libro “Parole contro la violenza sulle donne” edito da Gemma Edizioni, nell’ambito della mostra “L’invisibilità non è un super potere” di Marzia Bianchi – Pangea Onlus/Rete Reama.

“Il libro è la raccolta degli elaborati pervenuti alla Consigliera Regionale, On. Sara Battisti – dichiara in una nota il Sindaco Massimiliano Quadrini – nell’ambito del suo contest omonimo, in cui ha lanciato una sfida importante ai giovani delle terze medie della nostra Provincia.

Infatti, il tema degli elaborati era proprio quello della violenza contro le donne.

Il risultato è stato quello di decine di ragazzi che si sono cimentati nell’affrontare una tematica così difficile e lo hanno fatto, con incredibile sensibilità.

Per sconfiggere la violenza dobbiamo partire da quel coraggio e da quella sensibilità: per questo è un grande onore per la nostra Città ospitare anche questo appuntamento di riflessione dedicato ai nostri giovani, accompagnati dai dirigenti scolastici e dai loro insegnanti.

Isola del Liri è al centro della battaglia contro la violenza sulle donne nella nostra Provincia. Una grande occasione per riflettere insieme all’assessore regionale alle pari opportunità, Enrica Onorati, alle Consigliere comunali, Monica Mancini delegata alle Pari Opportunità e Pubblica Istruzione e Anna Paola Faticoni delegata alle Politiche Giovanili e Biblioteca Comunale, all’autrice della mostra Marzia Bianchi, e all’editrice del libro, Gemma Gemmiti, oltre alla promotrice degli eventi, che ringraziamo, On.le Sara Battisti.”

