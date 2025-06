Isola del Liri, presentato il progetto “Cicerone e la Via dell’Acqua”: tecnologia e cultura al servizio del territorio. Presente anche Gianluca Quadrini

È stato presentato ufficialmente oggi pomeriggio, presso il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini” di Isola del Liri, il progetto “Cicerone e la Via dell’Acqua”, iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Scorrendo con il Liri A.P.S. A.S.D. e finanziata dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – M1C3 Investimento 3.3, dedicato al supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale.

Un progetto ambizioso, che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Valle del Liri con le più moderne tecnologie digitali, grazie alla creazione di esperienze immersive, app in realtà aumentata, audioguide, percorsi tematici e contenuti accessibili anche in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Alla presentazione ha preso parte il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, esprimendo il pieno sostegno all’iniziativa. «quando la cultura dialoga con l’innovazione – ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone – ci dimostra quanto sia importante investire in percorsi condivisi per valorizzare i nostri territori. Ringrazio l’Associazione Scorrendo con il Liri per il lavoro svolto, e i Comuni di Arpino, Isola del Liri, Sora e Posta Fibreno per aver creduto in questa visione. La Provincia di Frosinone continuerà a sostenere progettualità che mettono al centro le comunità, la memoria e la sostenibilità». Tra gli interventi, anche quelli dei rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti, oltre ai promotori del progetto e ai responsabili di Euromedia, la realtà che ha curato la produzione dei contenuti digitali e multimediali. Il Presidente Quadrini ringrazia Debora Bovenga che ha curato il progetto multimediale finanziato dal Ministero per l’associazione Scorrendo con il liri.

“Cicerone e la Via dell’Acqua” prevede, tra le sue azioni principali, la digitalizzazione immersiva di siti simbolo del territorio – come il Castello di San Casto a Sora, le scultografie dantesche di Domenico Mastroianni ad Arpino e le cartiere storiche di Isola del Liri – oltre all’installazione di corner multimediali presso i principali centri culturali dell’area.

Un modello replicabile di innovazione culturale, che punta a fare rete tra territori, istituzioni e cittadini attraverso una narrazione condivisa e sostenibile.