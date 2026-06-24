Isola del Liri – Prelievo impossibile, cittadino costretto a pagare 113 euro

ISOLA LIRI – Un percorso a ostacoli che solleva interrogativi sull’organizzazione dei servizi sanitari territoriali. È quanto accaduto questa mattina a un professionista di Isola Liri, che per effettuare un semplice prelievo del sangue si è trovato a peregrinare tra diverse strutture sanitarie senza riuscire a ottenere una risposta chiara.

L’uomo si è recato intorno alle 9 presso il vecchio ospedale cittadino per sottoporsi agli esami programmati. Una volta arrivato, però, ha trovato l’accesso al servizio chiuso. Secondo il suo racconto, un’operatrice gli avrebbe indicato di recarsi presso l’ex Garibaldi.

Qui, tuttavia, sarebbe arrivata una seconda sorpresa: il personale gli avrebbe spiegato che quella struttura non effettua prelievi, invitandolo a raggiungere gli ambulatori dell’ex mutua in via Selva. Anche in quel caso, però, nessuna soluzione. Gli sarebbe stato infatti riferito che i prelievi non vengono eseguiti in quella sede e che avrebbe dovuto tornare nuovamente al vecchio ospedale.

Dopo oltre un’ora e mezza trascorsa tra spostamenti, informazioni contrastanti e disagi aggravati dalle alte temperature, il cittadino ha deciso di rinunciare al servizio pubblico. «Non ce la facevo più», racconta. La scelta finale è stata quella di rivolgersi a un laboratorio privato, dove ha effettuato il prelievo pagando di tasca propria 113 euro.

L’episodio riaccende il dibattito sull’efficienza dell’assistenza territoriale e sulla necessità di garantire informazioni chiare e univoche agli utenti. Se per una prestazione ordinaria un cittadino è costretto a girare tra tre strutture diverse senza trovare risposte certe, il rischio è che la sanità pubblica finisca per perdere credibilità agli occhi di chi dovrebbe servire.

Una vicenda che merita chiarimenti da parte della Asl competente, chiamata a spiegare perché un servizio essenziale si sia trasformato, per un utente, in una vera e propria odissea burocratica conclusa con una spesa che avrebbe dovuto evitare.