Isola del Liri, prelievi all’aperto tra freddo e disagi: la denuncia di un imprenditore

Isola del Liri – “Venite in ospedale a Isola Liri e provate pure voi a fare i prelievi per le analisi del sangue”. È un invito amaro, carico di indignazione, quello lanciato da un noto imprenditore di Sora che questa mattina si è recato presso la struttura sanitaria isolana e ha documentato, con una fotografia che pubblichiamo a corredo, una situazione definita semplicemente inaccettabile.“Non esiste una sala d’attesa, non c’è riscaldamento, non c’è luce, non c’è nessun servizio – racconta –. Da questa mattina siamo all’aria aperta, esposti al freddo e all’umidità. Ma vi sembra una cosa normale?”. La risposta, per chi osserva le immagini e ascolta il racconto, non può che essere negativa.

Pazienti in fila all’esterno, in pieno inverno, costretti ad attendere il proprio turno per un prelievo ematico senza alcuna tutela, né logistica né sanitaria. Una condizione che solleva interrogativi seri non solo sul decoro, ma anche sulla sicurezza e sulla dignità del servizio pubblico offerto. La segnalazione viene ora indirizzata direttamente al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e al presidente della Commissione Sanità regionale, l’onorevole Alessia Savo, affinché intervengano con urgenza.Non si tratta, peraltro, di un episodio isolato. Poche settimane fa, sempre all’ospedale di Isola del Liri, era esploso il caso della sala d’attesa ricavata sotto un tendone improvvisato. Dopo un paio di giorni qualcuno aveva persino esultato, annunciando di aver “risolto il problema”.Alla luce di quanto accaduto stamattina, quella dichiarazione suona come una beffa. Andatelo a dire oggi – ironizza amaramente l’imprenditore – a chi è costretto ad aspettare all’aperto, al freddo, per un semplice prelievo del sangue, che il problema è stato risolto.

La sanità territoriale continua a mostrare crepe profonde. E, ancora una volta, a pagarne il prezzo sono i cittadini.

