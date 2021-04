Isola del Liri – Pontone inizia dal Mugello, il pilota del M.C. Franco Mancini 2000 in gara nell’International Trophy nella classe 600

Inizierà nel tempio del motociclismo, il circuito del Mugello, la stagione agonistica di Armando Pontone, pilota del cassinate e che da milita nel M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Armanduk prenderà parte al National Trophy in sella ad una Yamaha R6 preparata ed assistita dal Team Bike & Racing. Il circuito toscano del Mugello è sicuramente molto difficile ed alterna salita a discese, tratti molto guidati e tratti iperveloci, basta vedere il rettilineo box che dalla curva “Bucine” porta alla curva “San Donato” dove con i 600 si raggiungono velocità prossime ai 300 Km/h. Williams Alonzi presidente del M.C Franco Mancini 2000, raggiunto telefonicamente alla nostra domanda circa le possibilità del suo pilota Pontone, ci ha così risposto: “ Sono pienamente convinto del possibilità di Armando, sicuramente troverà avversari agguerriti, ma non dimentichiamo che Armanduk è un pilota con un gran manico che ha calcato la scena mondiale, anche se poi un brutto incidente lo ha costretto ad uno stop che lo ha messo a dura prova, ora comunque si è ripreso bene e sono sicuro che domenica il podio sarà sicuramente alla sua portata, come altresì anche per la vittoria finale Armando sarà uno dei pretendenti con maggiori chanches, comunque a lui va un grosso in bocca al lupo da parte di tutto il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000”. Pontone si è allenato molto durante l’inverno proprio per arrivare pronto a questo inizio di stagione. Personalmente pensiamo che la previsione fatta dal presidente del M.C. Franco Mancini 2000 sia molto realistica, anche in considerazione del fatto che nella passata stagione la vittoria finale gli è sfuggita per un niente. I test fin qua disputati hanno confermato che il binomio moto-pilota funziona bene e difatti Armando ha fatto registrare costantemente tempi di rilievo nelle varie sessioni di test. Ora dunque non resta che aspettare domenica per vedere se le previsioni fatte risulteranno giuste, intanto non possiamo far altro che tifare a più non posso per il pilota del sodalizio isolano.

