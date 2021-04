Isola del Liri, Pontone brilla al Mugello. Buono l’esordio del pilota del M.C. Franco Mancini 2000

Armando Pontone pilota cassinate, da anni in forza al Moto Club Franco Mancini 2000, nella gara d’esordio del National Trophy disputatasi domenica scorsda al Mugello, ha colto un ottimo risultato salendo sul terzo gradino del podio. Pontone ha disputato la gara in sella ad una Yamaha R6 allestita e curata dal team teramano Boike&Racing. Subito dopo la gara lo abbiamo raggiunto telefonicamente ed Armando alla nostra domanda di un commento sulla gara ci ha così risposto:” Sono contento per questo podio, è un terzo posto soddisfacente anche se ho finito a pochi centesimi da Bolognesi che è arrivato secondo, ma la nostra moto pagava qualcosa in termini di velocità massima, diciamo che il campionato è lungo, ma è iniziato in maniera positiva e voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino.”Il presidente del M.C. Franco Mancini 2000, Williams Alonzi, dopo aver visto la gara di Pontone ha così commentato:”Dopo le prove, dove Armando aveva fatto registrare il quinto tempo, io avevo già pronosticato un podio per lui, Armando lo conosco da tanto e so bene che se in prova ha dato il 100% in gara sarà capace di dare il 110% e così è stato, peccato solo che gli sia sfuggito il secondo posto per qualche centesimo, comunque ho visto un Pontone agguerrito ed in forma e questo risultato in otiica campionato è molto importante”. Ora l’appuntamento con Pontone ed il National Trophy è per il 16 maggio a Misano dove è in programma il secondo round ed è bene ricordarlo Armando l’anno scorso su questa pista fu autore di una gara bellissima.

