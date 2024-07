Isola del Liri – Poker di podi per il M.C. Franco Mancini

Nella gara di casa a podio Carlomusto, Gabriele e Ricci, ora il pensiero corre a Spoleto.

Nella gara casalinga del CIVS, disputatasi due domeniche fa, i piloti del M.C. Franco Mancini salgono quattro volte sul podio, si tratta di Daniele Ricci che nella gara del sabato, ha conquistato il secondo posto nella classe Crono Climber, in sella ad una Yamaha R1, peccato che la domenica non sia riuscito a ripetersi. Cosa che invece è riuscita al giovane Michael Gabriele, che in sella ad una Yamaha 125 GP, messagli a disposizione dalla Miacci Moto, ed assistita dai fratelli Notarantonio, al secondo posto della gara di sabato, ha fatto seguire un terzo posto nella gara di domenica. Diversa invece la situazione per Massimiliano Carlomusto, che dopo aver sfiorato il podio nella gara del sabato, finendo quarto, nella gara di domenica, con grinta, non si è fatto sfuggire il gradino più basso del podio nella classe Motard in sella alla sua TM 450. Ora però per i piloti del M.C. Franco Mancini, è ora di concentrarsi sulla prossima gara, ovvero quella di Spoleto. Al nastro di partenza della gara umbra, saranno cinque i piloti del M.C. Franco Mancini che vi prenderanno parte, si tratta di: Fabio Brando (Triumph) che gareggerà nella classe Super Open 600, Daniele Ricci (Yamaha R1) in gara nella Crono Climber, Claudio Di Prima (Ducati) che gareggerà nella classe Superbike, mentre nel campionato europeo avremo: Marco Vigilucci (Yamaha) di scena nella classe 300 SSP e Williams Alonzi (Suzuki) in gara nel Vintage classe 6 riservata alle moto di 750cc. Come tutte le gare del CIVS, si gareggerà sabato e domenica per il campionato Italiano, e solo la domenica per il campionato europeo. Per quanto riguarda le previsioni meteo, queste al momento sembrano essere confortanti, quindi per i piloti del M.C. Franco Mancini ci sarà solo da ruotare a fondo la manetta del gas e cercare di fare il meglio possibile.

Comunicato stampa Moto Club Franco Mancini 2000

