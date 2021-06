Isola del Liri, Poggio-Vallefredda 2021: domani, sabato 19 giugno, la presentazione

Si svolgerà sabato 19 c.m. ad Isola del Liri nel quartiere Selva nel piazzale antistante il Bar 4 Strade, e nel rispetto delle normative anticovid, la conferenza stampa di presentazione della Poggio-Vallefredda 2021 e dei piloti del M.C. Franco Mancini 2000. Per l’occasione, su richiesta del M.C. Franco Mancini 2000, il Comune ha predisposto la sospensione del traffico veicolare nel tratto interessato dalla manifestazione. Dalle prime indiscrezioni che circolano, si annuncia una Poggio-Vallefredda con numeri record, ricordiamo che la gara ha tutte le titolazioni possibili e che nessuna altra gara in Europa può vantare le titolazioni della Poggio-Vallefredda 2021. Presenti anche i responsabili del settore velocità in salita FMI. Sarà questa l’edizione numero diciotto della gara ciociara, che ritornata sulla S.P:92 nel 2004 ha ormai ha conquistato un posto di prim’ordine nel panorama nazionale ed europeo. Notizia dell’ultima ora, alla gara sarà presente anche Stefano Caracchi pilota che ha corso negli anni ottanta nel motomondiale e negli anni novanta nella superbike, ricordiamo che si tratta del figlio di Rino Caracchi fondatore della mitica squadra corse NCR, al momento non è stato specificato se Caracchi sarà anche in gara, ma comunque è questa una presenza che ben spiega il valore della gara ciociara. Intanto sul tracciato proseguono i lavori di preparazione e messa in sicurezza del percorso. Ora non resta che attendere sabato sera per avere dettagli maggiori.

COMUNICATO STAMPA