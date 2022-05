Isola del Liri – “Poesie in dialetto e in italiano dal 1836 a… delle Cascate di Isola del Liri” di Sergio Fiorelli

La pubblicazione del libro di ricerche di Sergio Fiorelli narra le bellissime poesie di poeti del nostro territorio in dialetto isolano e in italiano è frutto di accurate ricerche, sono riportati e citati poesie dal 1836.

La presente e pregevolissima pubblicazione di Sergio Fiorelli è dedicata alla Storia di Isola del Liri, che hanno ispirato: scrittori, pittori e poeti, nelle quali, spesso, leggenda e memorie storiche si sono fuse, da far diventare gli stessi centri abitati oggetto di ricerche e di singolari descrizioni.

Le “Notizie storiche’’ della suddetta nostra città sono assai preziose per coloro che vogliono conoscere alcuni aspetti di Isola del Liri, il nostro meraviglioso paese fatto di antichissime e moderne testimonianze, ai “Giochi iridescenti d’acqua’’ delle leggiadre Cascate di Isola del Liri uniche al mondo al centro storico della città.

La ricerca di progetti del libro delle “Poesie in dialetto e in italiano dal 1836 a… delle Cascate di Isola del Liri”, per concretizzare i programmi teorici e di far conoscere ai giovani questi passaggi storici del nostro territorio.

Questo lavoro conferma le ricerche di Sergio di sorprenderci sempre di più con questi argomenti storici e di poesie del nostro meraviglioso paese.

Sergio Fiorelli