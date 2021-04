Isola del Liri, Più Italia sul taglio del pino domestico

Ha destato molta curiosità e qualche sconcerto in molti cittadini il taglio del grandioso pino domestico. A tal riguardo, il portavoce locale di Più Italia, Lucio Pernaselci, esprime il suo pensiero:《Al netto del chiacchiericcio di qualche tuttologo, è doveroso precisare che gli alberi sono monitorati da “esperti”. Il Sindaco – chiarisce Pernaselci – ha ben precisato che il taglio si è reso necessario per il concreto pericolo di una caduta improvvisa, come da specifico studio di un esperto. Nella menzionata e dettagliata relazione emerge che il rischio crollo era altissimo, l’albero era inclinato ed aveva anche messo a rischio il muro sul fiume e quindi costituiva un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Bene ha fatto quindi l’amministrazione comunale a provvedere al taglio. – Conclude senza troppi giri di parole – Meglio vedere persone deluse e/o sconcertate che morte in una bara.》

Comunicato stampa Più Italia – Isola del Liri

