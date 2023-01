Isola del Liri, Picano si congratula con Tomaselli per l’incarico di commissario del circolo cittadino di FdI

«Ringrazio l’on. Massimo Ruspandini per il prestigioso incarico quale commissario del circolo di fratelli d’Italia di Isola Del Liri per la fiducia accordatami.

L’obiettivo sarà quello di premiare la meritocrazia all’interno del partito e di coinvolgere l’elettorato, attraverso una politica attiva sul territorio, pronta a recepire i bisogni dei cittadini». Lo ha dichiarato il neo commissario FdI di Isola del Liri, Mauro Tomaselli.

«Il Partito era completamente ingessato – ha continuato – e sarà mia premura dare spazio ai giovani e ai tanti militanti che credono nei valori del nostro partito. Quale consigliere trai più votati della Provincia di Frosinone sento una grande responsabilità verso il nostro Partito necessaria per fare grandi battaglie quale quella sui consorzi di bonifica, sui vincoli irreali presenti sul nostro territorio, e sulla sanità».

L’avv. Gabriele Picano vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia si congratula per la nomina fatta al consigliere comunale Mauro Tomaselli uomo di grande esperienza e consensi elettorali.« L’amico Mauro si è messo in moto in tutta la zona facendo numerosi tesserati anche nei comuni limitrofi, Isola del Liri, Monte San Giovanni, Arpino, Sora , Castelliri, Pescosolido, segno del suo forte radicamento sul territorio. Il commissario Tomaselli – ha concluso Picano – darà un valore aggiunto alle politiche di Fratelli d’Italia aggregando anche i delusi dalla politica. Isola del Liri diventerà una roccaforte di Fratelli d’Italia».

COMUNICATO STAMPA