Isola del Liri piange William Pagnanelli, morto di Covid. IO PIANGO UN AMICO

di Augusto D’Ambrogio.

Questo maledetto virus ti ha tolto alla tua famiglia cosi velocemente caro William. La tua una vita dedicata alla fotografia e ai video, eri un maestro per tutti, io ti chiamavo “Fellini”. Passavo spesso da te, nel tuo negozio attrezzato con cura come una sala di montaggio e ne andavi fiero e facevi bene, sai William non sono parole di circostanza, quando una persona muore tutti a scrivere fiumi di parole e tantissima retorica, con te queste mie parole escono dal cuore. Oggi e’ morto un uomo gentile, generoso ed un amico sincero, che mi manchera’ tanto. William non mi e’ mai pesato scrivere è il mio lavoro da sempre, ma scrivere di te mi e’ molto difficile, per me una giornata tristissima, e’ andato via una persona di una umanita’ unica e sempre disponibile, credimi caro William…e’ molto difficile scrivere di te che non ci sei piu’. Mi stringo al dolore della tua famiglia sono vicino a Enza, Vittorio e Sara . Aggiungo solo un solo CIAO WILLIAM, non so quando ma di sicuro torneremo a parlare di macchine fotografiche e telecamere.

Augusto

Correlati