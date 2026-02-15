Isola del Liri piange Guido Lucchetti, dipendente comunale

È venuto a mancare improvvisamente all’età di 55 anni Guido Lucchetti, dipendente del Comune di Isola del Liri. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città, dove era conosciuto e stimato per la sua disponibilità e il suo impegno professionale.

Lucchetti lavorava da anni all’interno dell’ente comunale, distinguendosi per serietà, senso del dovere e spirito collaborativo. Colleghi e amministratori lo ricordano come una persona affidabile, sempre pronta a dare il proprio contributo con discrezione e dedizione.

Anche il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio e quello dell’intera amministrazione comunale, manifestando vicinanza alla madre, al figlio, alla sorella, al cognato, al nipote e a tutti i familiari in questo momento di grande dolore.

«A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino – esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Guido, per la perdita di un uomo e di un lavoratore che ha servito il Comune con dedizione e responsabilità».

La salma è esposta presso la camera mortuaria del cimitero di Isola del Liri e sarà successivamente cremata.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Lucchetti, condividendo il dolore per una scomparsa che lascia un vuoto umano e professionale all’interno del Comune e nella vita cittadina.Liritv si unisce al dolore dei familiari per la perdita improvviso del loro caro.

