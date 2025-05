Isola del Liri piange Franco Bonavenia: fatale un malore durante una gara

Non ce l’ha fatta Franco Bonavenia, il podista 64enne di Isola del Liri colpito da un grave malore domenica scorsa dopo il “Trail della Fede”, manifestazione sportiva che si stava svolgendo a Vallepietra.

L’uomo, appassionato di corsa in montagna, ha accusato un improvviso malore dopo che aveva terminato la gara. I soccorsi sono stati tempestivi: i sanitari del 118 della Misericordia di Trevi nel Lazio sono intervenuti subito e hanno disposto il trasporto in eliambulanza presso un ospedale di Roma. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Isola del Liri, dove Franco era molto conosciuto e stimato per la sua energia e passione sportiva. In tantissimi, in queste ore, stanno esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ai familiari giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Liritv.

Foto Penna e Spada