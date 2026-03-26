Isola del Liri piange Carlo Lustrini, aveva 62 anni

Profondo cordoglio a Isola del Liri per la scomparsa di Carlo Lustrini, venuto a mancare nelle prime ore della mattina presso l’Ospedale SS. Trinità di Sora, dove era ricoverato.

L’uomo si è spento serenamente all’età di 62 anni, lasciando nel dolore i familiari e quanti lo conoscevano e stimavano. A darne il triste annuncio sono il nipote Patrizio, insieme agli zii, alle zie, ai cugini e a tutti i parenti.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando commozione e numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia, in un momento di grande sofferenza condivisa da tutta la comunità.

I funerali saranno celebrati venerdì 27 marzo alle ore 9:30 presso la Chiesa di Sant’Antonio, dove la salma giungerà da Sora.

Anche la redazione di LiriTV si unisce al dolore per la scomparsa di Carlo Lustrini, esprimendo sincere condoglianze alla famiglia.

“In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai familiari di Carlo Lustrini, condividendo il loro dolore e porgendo le più sentite condoglianze.”

La comunità si raccoglie nel ricordo di una persona che lascia un segno umano profondo, accompagnando i suoi cari con rispetto e partecipazione in questo difficile momento.