Isola del Liri, Peticca (Destra Sociale): “Un Consiglio comunale sulla sicurezza, non basta solo indignarsi”

Dopo i recenti eventi avvenuti nella città delle Cascate, Enzo Peticca dirigente provinciale di Destra Sociale, a mezzo stampa inoltra una richiesta al Presidente del Consiglio Comunale di Isola del Liri, Stefano Vitale: “Risse, sfregi e danni addirittura ad un patrimonio pubblico. Non posso non ringraziare i militari dell’arma dei carabinieri per l’encomiabile lavoro svolto per sedare la rissa verificatasi in pieno centro e per il lavoro che si appresteranno a svolgere per risalire agli autori dell’inqualificabile gesto vandalico compiuto al museo della civiltà della carta e delle telecomunicazioni ma la politica deve fare il suo lavoro. Non si può restare fermi e indignarsi solamente. Forse è arrivato il momento che si convochi una seduta straordinaria consiliare per fare il punto della situazione.” Poi aggiunge: “Mi auguro che l’Ente Comune si costituisca parte civile in futuro ma c’è necessità di dibattere, di decidere e di attuare un programma su come tutelare fattivamente la città sotto tutti i suoi punti di vista: tutelare le persone, tutelare i beni mobili ed immobili, tutelare gli inestimabili patrimoni e tutelare l’immagine stessa della città. Puntare tutto sulla sola videosorveglianza non basta a risolvere i problemi. Non basta visionare l’evento accaduto – e conclude – ma bisogna trovare ed attuare un programma al fine di impedire che l’evento o gli eventi si verifichino.”

COMUNICATO STAMPA

