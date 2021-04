Isola del Liri, Pernaselci ( Più Italia): “Arroganti le esternazioni del Sindaco Quadrini sull’ antenna di Montemontano

Non sono piaciute le esternazioni del Sindaco Massimiliano Quadrini, sulla vicenda dell’ installazione dell’ antenna sulla collina di Montemontano. A rispondere alle parole del primo cittadino isolano, è Lucio Pernaselci, coordinatore cittadino di Più Italia, che in una nota stampa dichiara: “Ad Isola del Liri, sulla collina di Montemontano,chiamata dialettalmente Minghitto, sta per essere installata una mega antenna, fatto questo che accresce la paura e la preoccupazione dei residenti. Proprio per questo, continua Pernaselci, nella giornata di domani, Più Italia sarà accanto ai cittadini ed al gruppo consiliare di opposizione per dire NO all’antenna. Colui che oggi scrive di non essere minimamente interessato a campagne politiche fondate su logiche di sospetto, di odio o di demonizzazione dell’avversario di turno, ma che poi conclude le sue dichiarazioni con un presuntuoso ed arrogante ” lasciamo volentieri questo modo di fare agli sconfitti di ieri, di oggi e di domani” dovrebbe chiedere SCUSA ai cittadini, non solo per la mancanza di rispetto verso gli avversari politici, ma anche e soprattutto ai residenti per aver concesso il permesso di installare nei pressi della loro abitazione, un qualcosa che con il tempo andrà a peggiorare la salute degli stessi. Nei più recenti studi scientifici, effettuati sugli effetti collaterali di queste antenne, hanno riscontrato patologie molto diffuse, specialmente di tipo neurologico (cefalea, insonnia, astenia o disturbi psicosomatici) ma sono stati riscontrati anche casi di riduzione della fertilità e di opacizzazione del cristallino, fino ad arrivare ad un aumento del rischio di leucemia e di tumori emolinfopoietici (tumori cerebrali o linfomi) a causa dell’eccessiva esposizione ai campi magnetici. C’è, poi, il problema del deprezzamento dell’immobile che, collocato vicino ad un’antenna telefonica, perderà parte del suo valore, sia per i danni che può procurare l’impianto sia per l’impatto visivo. Ne consegue che chi volesse affittare o vendere quell’immobile, magari appena comprato come forma di investimento, ne verrà penalizzato. Questa amministrazione che ha come sindaco-capo uno che dovrebbe essere meno arrogante e presuntuoso, per un anno ha ritenuto opportuno non avvisare le persone di Minghitto. Per “Più Italia”, partito di cui mi onoro essere coordinatore locale, questo non è il modo di fare politica, e domani saremo presenti per ribadire questo concetto soprattutto al signor Massimiliano Quadrini

COMUNICATO STAMPA

