Isola del Liri – Perde il lavoro la figlia, padre disperato minaccia il suicidio

Attimi di profonda tensione e angoscia nella notte tra martedì e mercoledì, quando un uomo di mezza età, residente a Isola del Liri, ha manifestato propositi suicidi a causa di una grave situazione familiare, legata al recente licenziamento della figlia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nel proprio alloggio quando, sopraffatto dallo sconforto, avrebbe annunciato l’intenzione di togliersi la vita. A lanciare l’allarme è stata una familiare, che ha immediatamente compreso la gravità della situazione e contattato i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Sora. Grazie al tempestivo intervento, la situazione è rientrata senza conseguenze estreme: i soccorritori sono riusciti a riportare l’uomo alla calma, evitando il peggio.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, in una zona residenziale della cittadina. Le forze dell’ordine hanno provveduto ad accertarsi delle condizioni dell’uomo, che non ha riportato danni fisici e non è stato necessario il ricovero.

