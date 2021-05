Un incidente stradale è avvenuto in via Pirandello,un 30enne di Castelliri, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo della sua moto, una Yamaka, cadendo rovinosamente a terra. Il giovane è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza della San Paolo della Croce che in quel momento stava transitando,subito dopo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 30enne all’ospedale SS. Trinità di Sora. Sembra che il giovane non abbia riportato gravi ferite.

