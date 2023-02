Isola del Liri – Parte il nuovo servizio di raccolta differenziata

Differenziare correttamente… per fare la differenza. Già da alcune settimane nel Comune di Isola del Liri è iniziata la distribuzione dei nuovi mastelli a privati, commercianti e condomini. Cambiano i giorni di ritiro ed il nuovo calendario entrerà in vigore a partire dal 1 marzo. Inoltre aumenteranno i controlli e le sanzioni contro i “furbetti della spazzatura”.

“Quando si parla di attenzione all’ambiente, un ruolo cruciale è rivestito proprio dalla corretta differenziazione dei rifiuti – ricorda il sindaco Massimiliano Quadrini -. Prende in via così il progetto “Differenziati… per natura”. I vantaggi sono numerosi e per tutti: intanto l’ente può rideterminare le tariffe a vantaggio della collettività, si incentiva il riciclo, si riduce il consumo di materie prime, l’utilizzo di energia e l’emissione di gas serra. Ma occorre differenziare in maniera corretta ed efficiente ed è per questo che, in sinergia con la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti, si è stabilito di perfezionare il servizio”.

Nell’ottica di preservare la salute collettiva contrastando il degrado ambientale ed il sorgere di discariche a cielo aperto, il consigliere delegato alla Tutela dell’Ambiente Giampaolo Tomaselli invita la cittadinanza ad esporre fin da ora i nuovi mastelli per le varie tipologie di rifiuti. E mette in guardia anche i cosiddetti “furbetti della spazzatura”: “Informo che non verranno più ritirati i sacchi di spazzatura abbandonati e saranno sanzionati coloro che li esporranno in maniera indifferenziata ed indiscriminata. Prendiamoci cura dell’ambiente in cui viviamo”.

Il nuovo calendario sarà consultabile sul sito istituzionale e sulla pagina social dell’ente, suddiviso per territorio: Isola del Liri superiore, inferiore e centro storico.

COMUNICATO STAMPA