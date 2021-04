Isola del Liri, parte il centro vaccinale dei medici di base

Da domani, sabato 24 aprile 2021, sarà attivo il centro vaccinale di Isola del Liri, presso la palestra dell’Istituto Tecnico Professionale “I.I.S.S. Reggio-Nicolucci” della nostra città.

L’organizzazione di tale servizio è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto dell’Amministrazione Comunale, della Dirigenza Scolastica e dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, unitamente alla ASL di Frosinone. Lo spazio, opportunamente allestito, opererà ogni sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 , ed è ricompreso nel piano vaccinale gestito dai medici di medicina generale.

I professionisti isolani coinvolti nel progetto sono nove, e li ringrazio uno per uno per il grande senso di responsabilità e l’altruismo che hanno manifestato.

È pertanto necessario, per tutti i cittadini interessati, rivolgersi direttamente ai propri medici di famiglia per informazioni e/o prenotazioni; ciascun medico, nel rispetto delle linee guida nazionali e delle disponibilità vaccinali, inviterà i propri assistiti comunicando loro data ed ora della vaccinazione.

“Siamo entusiasti e molto soddisfatti per aver avuto la possibilità di mettere a punto un servizio così importante nella nostra città; un obiettivo raggiunto grazie anche alla sensibilità e alla disponibilità di numerosi partners.

È doveroso quindi ringraziare innanzitutto il Direttore Generale della Asl dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, il Direttore del Distretto Sanitario “C” della Asl dott. Mario Ventura, ma anche la Soc.Coop.Soc. San Paolo della Croce per aver messo a disposizione un’ambulanza, lo scatolificio Pisani per aver donato scatoloni per la raccolta dei rifiuti, la ditta Expert Lucarelli per il frigo nel quale saranno custodite le dosi di vaccino, la Voxisud per la fornitura delle bombole di ossigeno, Michelino Tatangelo per l’allestimento dell’area, Lombardi Autospurgo per aver donato le transenne, la tipografia Polygraph di Canettieri Vincenzo per la cartellonistica e le stampe, gli operai comunali per il supporto tecnico nell’allestimento dell’area e la Protezione Civile che curerà l’organizzazione e la gestione della giornata vaccinale.

Un grazie sincero, a tutti loro e a chi a vario titolo e senza esitazione, si è messo a disposizione dei soggetti promotori a garanzia del buon esito del programma”.

Il Sindaco Massimiliano Quadrini

foto generica web