Isola del Liri – Parcheggio multipiano, la giunta approva il progetto definitivo

E’ stato approvato ieri dalla Giunta Municipale il progetto definitivo per il completamento del parcheggio multipiano di via Garibaldi.

Il sindaco Quadrini Massimiliano, il suo vice Francesco Romano e gli assessori D’Ambrosio, Palleschi, Marziale e D’Orazio hanno detto sì all’unanimità alla realizzazione di un’opera fondamentale per la città di Isola del Liri. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 280.000,00.

“Questa amministrazione comunale ha inserito tra le priorità del proprio mandato elettorale quella di completare le opere incompiute presenti sul territorio comunale – ribadisce il sindaco Massimiliano Quadrini – Il parcheggio Multipiano è fra queste. Grazie alla Regione Lazio – ed in particolare al consigliere Mauro Buschini che ringrazio ancora una volta per l’attenzione che dedica alla nostra città – il nostro Comune ha già ottenuto, lo scorso dicembre, per il primo lotto 100mila euro e a breve dovrebbero arrivare, sempre dalla Regione, i restanti fondi che ci permetteranno di garantire un servizio importantissimo per la nostra città, a beneficio degli isolani, delle attività commerciali e dei visitatori. Si tratta di un grande risultato – sottolinea il sindaco Quadrini – che mi rende particolarmente orgoglioso in termini di lavoro e di impegno che questa squadra continua a mettere in campo. È infatti grazie al continuo e soprattutto proficuo rapporto con gli Enti superiori curato da tutti i componenti della Giunta e di questa maggioranza, che Isola del Liri può crescere e rispondere concretamente alle necessità dei cittadini. La questione parcheggi in città è molto sentita – aggiunge il Sindaco – e stiamo lavorando anche su questo aspetto, affinché il nostro territorio sia ben rispondente ai bisogni di tutti”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati