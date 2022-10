Isola del Liri – Ottenuto finanziamento del fondo per la progettazione delle opere per la prevenzione del dissesto idrogeologico

Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia del finanziamento del fondo per la progettazione delle opere per la prevenzione del dissesto idrogeologico, diffusa dal Sottosegretario alla Transizione Ecologica On. Ilaria Fontana.Già subito dopo le tragiche alluvioni nella Regione Marche dello scorso mese di Settembre, avevamo interloquito con la Regione Lazio in ordine alla urgenza di attivare la definizione dei lavori del canale scolmatore di Isola del Liri.Nei giorni scorsi abbiamo inviato una missiva alla regione Lazio proprio in ordine a tale opera, fondamentale per la definitiva messa in sicurezza del centro urbano di Isola del Liri. Si tratta di un’opera strategica per la nostra città ma anche per tutto il territorio circostante. Da due anni ci stiamo confrontando con la regione per l’individuazione dei fondi per la progettazione ma anche per i fondi necessari all’intervento e lo scorso 11 ottobre proprio la Regione ci ha comunicato che oltre al fondo di progettazione è stato finanziato il primo lotto. Siamo in continuo contatto con la regione e attualmente siamo in attesa di notizie in merito allo stanziamento di fondi per il secondo lotto, previsto per il prossimo anno.Restiamo in attesa di una risposta che possa consentire di ottenere in tempi brevi la ripresa dei lavori di completamento dell’opera, e in tal senso ringraziamo l’On. Fontana per il suo impegno a favore del territorio.

comunicato stampa