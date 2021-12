Isola del Liri – Ordinanza sospensione sfratti

Abbiamo inteso riproporre la ordinanza di sospensione degli sfratti, come già da qualche anno in occasione delle Festività Natalizie.La pandemia ha ancor più aggravato le situazioni di indigenza e di precarietà, per cui abbiamo ritenuto di dover comunque tutelare le situazioni di alta criticità e di mostrare vicinanza concreta alle fasce più deboli della nostra comunità cittadina.

COMUNICATO STAMPA

Correlati