Isola del Liri – Nuovo Centro per l’Impiego, al via i lavori: svolta per giovani e occupazione

Partiti ufficialmente questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego di Isola del Liri, un intervento destinato a rafforzare i servizi per cittadini, giovani e imprese del territorio. Un progetto strategico che punta a creare un punto moderno ed efficiente dedicato all’orientamento, alla formazione e all’inserimento lavorativo.

La nuova struttura nascerà al primo piano dell’edificio di via Garibaldi che già ospita la sede INPS, grazie ai fondi del PNRR destinati al potenziamento dei Centri per l’Impiego nella Regione Lazio. L’obiettivo è quello di offrire servizi più rapidi e qualificati a chi cerca lavoro, ma anche alle aziende che necessitano di personale e supporto nelle politiche occupazionali.Soddisfatto il sindaco di Massimiliano Quadrini, che sottolinea il valore strategico dell’opera: “Con l’avvio dei lavori prende forma un risultato importante per la nostra città e per l’intero comprensorio. Continuiamo nel percorso di crescita e riconversione della città, investendo su servizi concreti e opportunità per i cittadini”.

Sulla stessa linea anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Romano: “L’inizio del cantiere rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di una struttura moderna ed efficiente, capace di offrire risposte importanti a chi cerca occupazione e alle aziende del territorio”.

L’intervento rappresenta un tassello significativo nel processo di rilancio della città, con l’obiettivo di creare nuovi strumenti a sostegno del lavoro e dello sviluppo economico locale.