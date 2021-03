Isola del Liri, nuove tariffe Acea, Scala: “Il sindaco furbo che finge di difendere gli interessi dei cittadini”

Nella conferenza dei sindaci di Ato 5 dello scorso 10 Marzo sono state approvate le nuove tariffe del servizio idrico. Il sindaco Massimiliano Quadrini, il furbetto di Via San Giuseppe, il novello Ponzio Pilato, l’amico stretto di Acea che ad Isola del Liri invece finge di difendere gli interessi dei cittadini dai soprusi del gestore, nella conferenza dei sindaci del 10 marzo scorso ha toccato l’apice della sua ipocrisia; come si legge nel verbale della deliberazione alle 17.40 era presente per votare contro la ragionevole proposta del sindaco di Cassino Salera di prendere tempo al fine di rivedere gli aumenti tariffari attraverso una rimodulazione degli investimenti, alle 17.50 invece risulta assente al voto degli aumenti tariffari. La vecchia politica dei due forni: ha votato contro la proposta di Salera che pure aveva raccolto molti consensi non consentendo quindi il rinvio della deliberazione, non votando poi la deliberazione stessa, che aveva comunque i numeri necessari per l’approvazione, e salvando la faccia con i suoi concittadini.

Anche i cittadini di Isola del Liri pagheranno l’acqua più cara e il sindaco Quadrini se ne è lavato le mani.Questa è la verità.

Comunicato stampa a firma di GIANNI SCALA Consigliere comunale di opposizione al Comune di Isola del Liri.

Correlati