Isola del Liri, nuove ordinanze per il settore ristorazione

Abbiamo oggi provveduto ad emanare due ordinanze relative una agli orari delle attività di ristorazione e l’altra alla disciplina della vendita di bevande.

Pur salutando favorevolmente l’ingresso della nostra Regione in “zona bianca”, abbiamo ritenuto di agire con prudenza in ordine agli orari di chiusura dei locali.

Riteniamo, infatti, che soprattutto in questa prima fase sia importante mantenere il controllo sul nostro stile di vita e di relazioni sociali, al fine di continuare nell’opera di contrasto alla diffusione del virus.

Abbiamo poi stabilito il divieto di somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori in vetro, laddove il loro consumo avvenga al di fuori degli spazi interni ed esterni dei locali, al fine di contrastare fenomeni di degrado urbano.

Il divieto, che riguarda tutto il territorio interessato alla “movida”, riguarda altresì la introduzione al suo interno di bottiglie, spesso acquistate in precedenza e trasportate in auto per essere consumate in loco.

Proprio l’interesse e la presenza di tantissimi visitatori ci induce a porre in essere tutte le misure possibili a tutela dei residenti e delle stesse attività commerciali, tutti soggetti che non possono pagare il prezzo di comportamenti sbagliati e non rispettosi dei nostri luoghi e di tutti gli appartenenti alla comunità cittadina.

Vogliamo che Isola del Liri resti un luogo bello, pulito, sicuro e accogliente, e vogliamo garantire tutto ciò anche attraverso regole chiare, semplici e condivise da operatori e utenti.

COMUNICATO STAMPA